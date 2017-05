Annika Schlote ist mit ihrer erst zehn Wochen alten Tochter Maja zum Kreativmarkt gekommen. Hier schaut sie sich am Stand der Ausstellerin Katrin Rieger um: Die Hemmingerin bietet unter anderem einen "Geburtstag in der Tüte" und "Glück im Glas" an. In den Tüten und Gläsern sind verschiedene Materialien enthalten, die die Hemmingerin selbst zusammenstellt.

Quelle: Daniel Junker / www.junkerphoto.de