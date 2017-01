Eigentlich wollte Henning Hilliger in diesem Jahr den Posten als Vorsitzender bei der SpVg Hüpede/Oerie an den Nagel hängen. Nun hat er sich kurzfristig dazu entschieden, sich doch noch einmal zur Wahl zu stellen - mit Erfolg. Die geplante Erhöhung der Mitgliedsbeiträge verlief allerdings nicht ganz so reibungslos.