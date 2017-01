Vermutlich viel Spaß hatte eine Gruppe von Unbekannten bei ihrer Silvester-Knallerei an einem Feldweg in Jeinsen. Leider lagen die Reste am Dienstag immer noch auf dem Weg und im Feld herum. Anlieger und Mitglieder des Realverbands Jeinsen haben den Müll am Dienstagmittag eingesammelt.