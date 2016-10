In Schulenburg können auf dem nicht mehr genutzten Gelände der Gärtnerei Brinkmann 20 Wohnhäuser gebaut werden. Der Ortsrat Schulenburg und der Bauausschuss haben die Pläne am Dienstag und Mittwoch jeweils einstimmig empfohlen. Das vorerst letzte Wort hat der Verwaltungsausschuss am Donnerstagabend.