Wenn die Grammatik ein Buch mit sieben Siegeln ist, die Matheaufgaben ein Rätsel bleiben oder Schüler im Englischunterricht nur Bahnhof verstehen, bekommen sie an der Ernst-Reuter-Schule in Pattensen Unterstützung der Oberstufenschüler. Diese helfen seit 2014 in ihren Freistunden jüngeren Schülern.