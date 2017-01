Was sie angehabt hat, als sie ihren späteren Mann das erste Mal getroffen hat? Ingrid Ledke zögert. Aber ihr Ehemann Nikolaus Ledke sagt sofort: "Du hattest den Poncho aus der Pferdedecke an." Am Freitag ist das Paar aus Pattensen-Mitte seit 65 Jahren verheiratet und feiert die Eiserne Hochzeit.