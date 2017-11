KGS lädt zum Novembertee ein

Schüler und Lehrer der Ernst-Reuter-Schule (KGS) Pattensen stellen sich am Freitag, 24. November, 16 bis 18 Uhr, beim Novembertee vor. Die Präsentation der Schulgemeinschaft richtet sich auch an Schüler und ihre Eltern, die aktuell über einen Wechsel an die Kooperative Gesamtschule nachdenken.