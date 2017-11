Lastwagen beschädigt und geflüchtet

Pattensen-Mitte. Ein Unbekannter hat einen im Pattenser Gewerbegebiet geparkten Lastwagen demoliert. Er fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern, teilte die Polizei mit.

Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend gegen 17.40 Uhr an der Ludwig-Erhardt-Straße. Der Lastwagen war am Fahrbahnrand abgestellt. Gegen diesen ist ein anderer Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug gestoßen. Das hatten Zeugen beobachtet. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte ein Polizeisprecher.

Zeugen werden gebeten sich in der Polizeistation in Pattensen zu melden, Telefon (05101) 12059, oder im Springer Kommissariat. Es ist unter der Rufnummer (05041) 94290 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer