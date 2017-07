Im März vergangenen Jahres war das Vereinsheim des MSC Pattensen in der Rudolf-Harbig-Straße komplett ausgebrannt. Am Freitagnachmittag feierten nun zahlreiche Vereinsmitglieder um den Vorsitzenden Martin Winter bei Bratwurst und Getränken das Richtfest für den Neubau an gleicher Stelle.