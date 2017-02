Bürgermeisterin Ramona Schumann und die Ratsvorsitzende Julia Recke haben am Freitagabend den Neujahrsempfang der Stadt Pattensen im Ratskeller vor mehr als 250 Gästen eröffnet. Schumann sprach in ihrer Rede Erfolge und Probleme des vergangenen Jahres an. Zudem wurden viele Pattenser geehrt.