Umbenennung der Arena: Das Testspiel des MSC gegen die Nationalmannschaft wird am Ostersonntag, 16. April, bereits in der Motoballarena ausgetragen. Die Stimmberechtigen des rund 140 Mitglieder zählenden Vereins stimmten der Namensänderung am Freitag zu.

Quelle: Torsten Lippelt