Wer morgens früh oder ab nachmittags in Jeinsen mit dem Bus fahren will, sollte eine Taschenlampe mitnehmen. An der neu hergerichteten Haltestelle An der Schmiede ist es sehr dunkel. Die Haltestelle ist zwar jetzt barrierefrei ausgebaut, aber es fehlen ordentliche Wartehäuschen und die Beleuchung.