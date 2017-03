Andreas Lust-Rodehorst bleibt Direktor der Ernst-Reuter-Schule (KGS) in Pattensen. Der Einstellungsprozess lief aber nicht so reibungslos ab, wie erwartet. Zwischenzeitlich stockte das Verfahren, weil die Ratsmehrheit - ohne die CDU - einige Fragen an den Schulleiter hatte. Was war geschehen?