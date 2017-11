Polizei-Auto kommt bei Verfolgungsfahrt von der Straße ab

Pattensen. Schwerer Unfall am Abzweig der B443 zur B3 in Richtung Elze: In der Nacht zu Donnerstag ist dort ein Zivilfahrzeug der Polizei von der Fahrbahn abgekommen, die Böschung hinunter gefahren und in ein Wäldchen gestürzt. Zwei Beamte wurden bei den Unfall schwer verletzt. Das Auto hatte zuvor einen anderen Wagen verfolgt.

Schwerer Unfall bei Pattensen: Ein Pkw ist von der Fahrbahn abgekommen und in ein Wäldchen gestürzt. Um eine Person zu retten, musste die Feuerwehr das Dach des Autos entfernen. Zur Bildergalerie

Wie die Feuerwehr mitteilte, kam das Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung auf der Beifahrerseite zum Liegen. Während sich eine Person aus dem Fahrzeug befreien konnte, musste die zweite Person von der Feuerwehr befreit werden. Dazu musste das Dach des Pkw entfernt werden.

Der Beamte wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Während der gesamten Rettungsmaßnahme wurde der Verletzte im Fahrzeuginneren durch den Rettungsdienst betreut. Beide Fahrzeuginsassen wurden in Krankenhäuser behandelt.

Die Bergung des Fahrzeugs dauerte bis in die frühen Morgenstunden an. Die Ortsfeuerwehr Pattensen war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften am Unfallort. Die ebenfalls zur Unterstützung angeforderte Laatzener Ortsfeuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften ausrückte, musste nach Angaben der Pattenser Feuerwehr nicht mehr eingesetzt werden.

