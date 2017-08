In Pattensen sind in der in der Nacht zu Freitag drei Autos aufgebrochen worden. Die Täter hatten es auf fest verbaute Navigationsgeräte und Airbags der BMW-Modellenreihen X 3 und X 5 abgesehen. Auch beschäftigt die Polizei der versuchte Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Sie sucht nun Zeugen.