Die Polizei in Pattensen sucht den Besitzer einer sogenannten Schönnatter, einer asiatischen Schlangenart. Das Tier wurde am Donnerstagvormittag im Kellergang eines Wohnhauses am Corvinusplatz entdeckt. Es sei etwas unterkühlt gewesen, aber sonst wohlauf, teilten die Beamten mit.