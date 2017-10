Schulenburg. Nach Polizeiangaben hatte eine 33-Jährige aus Schulenburg ihren Ford Fiesta am Montag gegen 16.30 Uhr an der Hauptstraße in Höhe der Herzog-Ernst-August-Straße abgestellt. Etwa eine halbe Stunde war sie wieder am Wagen und entdeckte den Schaden am Heck.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich in der Polizeistation in Pattensen zu melden, Telefon (05101) 12059, oder im Springer Kommissariat. Es ist unter der Rufnummer (05041) 94290 zu erreichen.