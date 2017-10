Radfahrer zerkratzt geparktes Auto

Pattensen-Mitte. Das Auto der Marke VW Eos war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Die Straße ist an der Stelle eine Einbahnstraße. Die Polizei geht davon aus, dass der Radfahrer die Straße in entgegengesetzter Richtung gefahren ist, was auch für Radfahrer verboten ist.

Dabei sei er vermutlich mit dem Lenker gegen den linken vorderen Kotflügel gestoßen und habe zusätzlich die Motorhaube zerkratzt. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Pattensen unter der Telefonnummer (05101) 12 059 entgegen.