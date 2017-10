Es war eine seltsame Sitzung des Rates der Stadt Pattensen am Donnerstagabend in Jeinsen. Viele Drucksachen zum wichtigen Thema Haushalt 2018 wurden abgesetzt. Dafür stritten die Ratsmitglieder wieder um den neuen Umgang mit Anträgen. Dabei will die Ratsmehrheit der Bürgermeisterin nicht folgen.