Der Rat der Stadt Pattensen braucht bei der Diskussion um die Umbenennung der Ernst-Reuter-Schule mehr Zeit. Diese Bitte hat Bürgermeisterin Ramona Schumann am Freitag persönlich an die Schule gerichtet. Schulvertreter hatten am Donnerstagabend in der Ratssitzung über die Namenssuche berichtet.