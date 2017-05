Der Rat der Stadt Pattensen hat bei der Sitzung am Donnerstag Spenden gesammelt. Auf Anregung von Ratsmitglied Sandra Stets (Grüne) soll das Geld der Graffitiaktion der Ernst-Reuter-Schule (KGS) zu Gute kommen. Die Schüler wollen eine Garagenwand am Ortseingang in ein Kunstwerk verwandeln.