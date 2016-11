Fröhliche Gesichter am Dienstag in der Pattenser DRK-Kita „Die Rappel Kiste“: Die zehn Erzieherinnen um Leiterin Eva Magdalena Pyrlik wurden für die erfolgreiche Teilnahme am Regions-Weiterbildungsprogramm „Wortschatz“ ausgezeichnet. Zudem ist die Einrichtung jetzt Kompetenz-Kita Sprache.