Im Zuge der Aktion "Das Buch in Pattensen" hat die Mediatorin der Ernst-Reuter-Schule (KGS) in Pattensen Schülern und einer Anwohnerin aus dem Markus-Evangelium vorgelesen. Zu dem Projekt zum Lutherjahr gehören 24 Lesungen, die noch bis Sonntag, 12. November, in Pattensen besucht werden können.