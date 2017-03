Mit organisierter Planung geht alles – sogar der Umzug einer kompletten Apotheke: Am Freitagmittag hat die Burg-Apotheke nach 31 Jahren an der Hauptstraße 32 ihre Pforten geschlossen, um am Montag wenige Hundert Meter weiter zu eröffnen. Vorher schaute bereits Bürgermeisterin Ramona Schumann vorbei.