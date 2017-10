Seit 2015 spielt die mehrfach ausgezeichnete Preisträgerin von "Jugend musiziert" Verena Spieß aus Pattensen in dem Cellotrio corde profonde, doch noch nie war das in der Region zu hören. Nun steht das erste Konzert bevor: am Sonntag, 8. Oktober, um 17 Uhr in der St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg.