Montag waren Einbrecher aktiv

Jeinsen / Völksen/ Springe. Nach Auskunft der Polizei wurde am Montag um 10.45 Uhr der 16-jährige Sohn im elterlichen Haus an der Schliekumer Straße in Jeinsen durch Geräusche geweckt. Als er sein Zimmer verließ, hörte er Stimmen im Haus. Offensichtlich wurde seine Anwesenheit bemerkt und die Einbrecher flüchteten ohne Beute. Sie waren nach Aufhebeln eines Badezimmerfensters ins Haus gelangt.

In der Zeit zwischen 10.30 und 11.45 Uhr gelang Einbrechern nach Aufhebeln eines Badezimmerfensters der Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße An der Bahn in Völksen. Über den Hausflur gelangten sie in zwei weitere Wohnungen, nachdem sie die Eingangstüren aufgehebelt hatten. Sie erbeuteten Bargeld, eine goldene Sammlermünze sowie ein Notebook der Marke Medion.

Um 13.10 Uhr hörte der Bewohner einer Dachgeschosswohnung an der Ellernstraße in Springe laute Geräusche. Einbrecher hatten eine Tür zu einem Kellervorraum aufgehebelt, gelangten an die Rückseite des Hauses und konnten nach Aufhebeln einesKüchenfensters eindringen. Ob aus der Wohnung im Erdgeschoss etwas entwendet wurde, konnte die Polizei nochnicht sagen. Der Versuch, die Wohnungseingangstür in der ersten Etage aufzuhebeln, scheiterte.

Die Polizei glaubt, dass alle Straftaten der gleichen Tätergruppe zuzuordnen sind. Weil sich mehrere Taten in einem so kurzen Zeitraum abgespielt haben, sehen die Ermittler gute Chancen, dass Zeugen etwas beobachtet haben.