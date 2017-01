Pattensen-Mitte. Der 20-jährige Radfahrer aus Hüpede war gegen 15 Uhr an der Rudolf-Harbig-Straße von Hüpede in Richtung Pattensen unterwegs. Nach Polizeiangaben übersah er eine 59-Jährige aus Hüpede, die in dieselbe Richtung zu Fuß ging. Bei dem Zusammenstoß stürzten beide zu Boden und zogen sich Verletzungen zu.