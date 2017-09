Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten ist es am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 3 bei Schulenburg gekommen. Ein 79-Jähriger befuhr gegen 10 Uhr mit seinem Skoda Fabia die B3 in Richtung Alfeld und wollte auf der Landesstraße 460 in Richtung Gestorf abbiegen.