Die Stadt hat den Wanderweg beginnend vom Rodelberg in Pattensen-Mitte am Ende des Redener Wegs in Richtung Koldingen und Reden wegen Baumschäden sperren lassen. Der Kontrolleur sieht die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben und warnt bei unbefugtem Betreten vor „Gefahr für Leib und Leben“.