Schon nach rund einer halben Stunde brodelte die Stimmung, das der ganze Saal mitsang: Bei der UV-Licht-Party der Schülervertretung an der Marie-Curie-Schule feierten am Donnerstag rund 300 Mädchen und Jungen ausgelassen in fast völliger Finsternis. "Keine Angst im Dunkeln" war das Motto.