Erster Bauabschnitt abgeschlossen: Die Stadt Ronnenberg investiert rund 530 000 Euro, um am Schulstandort der KGS in Ronnenberg künftig Barrierefreiheit zu gewährleisten. In den Sommerferien wurden bereits Teile des Treppenhauses abgerissen, um dort den Schacht für einen neuen Aufzug einzubauen.