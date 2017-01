Grünes Licht für das Konzept eines Quartiersplatzes in Empelde-Süd hat der Fachausschuss Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz am Mittwoch gegeben. Die Planung sieht vor, den Ententeich an der Marie-Curie-Schule und den angrenzenden Spielplatz in ein zusammenhängendes Areal umzuwandeln.