Spielen, Spaziergänge und Mittagessen - es sieht aus wie in einer normalen Einrichtung zur Kinderbetreuung. Das Besondere am "Garten Kinder Kunterbunt" in Vörie: Es sind die Privaträume von Monika Lauhoff. Die Erzieherin will das Angebot nun sogar noch von fünf auf zehn Kinder erweitern.