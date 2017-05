Zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Vereinen und Verbänden haben sich am Freitagabend zum 30. Stadtempfang in der Aula der Marie-Curie-Schule in Empelde getroffen. Unter den 200 Gästen waren auch 50 Bürger die sich nach einem Aufruf der Bürgermeisterin um die Karten beworben hatten.