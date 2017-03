In einer Urwahl haben am Donnerstagabend 168 CDU-Mitglieder des Wahlkreises 35 (Ronnenberg, Hemmingen, Wennigsen, Springe) bei der Mitgliederversammlung in der KGS Ronnenberg den Landtagskandidaten ihrer Partei gewählt. Sieger nach zwei Wahlgängen wurde Torsten Luhm aus Alvesrode.