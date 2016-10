Die SPD in Ronnenberg trauert um Harald Legler. Der langjährige Ratsherr und Aufsichtsratsvorsitzende der Energie- und Wasserversorgung (EWA) verstarb nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren. Die Gedenkfeier findet am 25. Oktober um 13 Uhr in der Ronnenberger Friedhofskapelle statt.