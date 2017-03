Das war wirklich nötig. Ohne Zwischendecke hatten die Johanniter in den vergangenen Jahren freien Blick auf die Dachbalken ihrer Ronnenberger Dienststelle am Hagacker 5b. Der Sanierungsbedarf war augenfällig. Jetzt haben die Arbeiten für am Dach begonnen, die etwa drei Wochen andauern sollen.