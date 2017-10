Offenbar Insiderwissen haben die Täter für den Einbruch in eine Wohnung an der Berliner Straße in Empelde genutzt. Die Bewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt am Sonnabend zwischen 13.30 und 1.30 Uhr auf einer Hochzeitsfeier. Die Täter drangen gewaltsam über die Wohnungstür in die Wohnung ein.