Musik, Kabarett und Film gehören seit Jahren zum festen Bestandteil des Programms in der Lütt Jever Scheune. Am vergangenen Wochenende wurde das Angebot um eine weitere Facette der Kunst erweitert: Mehr als ein Dutzend Kunsthandwerker verwandelten die Scheune in ein vielfältiges Ausstellungsgelände.