Die Fitnessgruppe im TuS Empelde hat allen Grund zur Freude: Seit 20 Jahren treffen sich die Frauen ab 20 Jahren jeden Montag mit der Übungsleiterin Christiane Weißenborn in der Sporthalle Barbarastraße in Empelde, um in einer abwechslungsreichen Stunde Ausdauer und Kraft zu trainieren.