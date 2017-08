Mit nur 14 neuen Erstklässlern - so wenigen wie noch nie - ist die Grundschule in Benthe in das neue Schuljahr gestartet. Schon werden in den sozialen Netzwerken Befürchtungen über eine mögliche Schließung der Einrichtungen diskutiert. Ein klares Nein dazu kommt aus dem Ronnenberger Rathaus.