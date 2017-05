Es war eine gelungene Feier bei warmem Frühlingswetter, als die Ihmer Tor Apotheke am 1. April ihr 30-jähriges Betriebsjubiläum mit einem Hoffest gefeiert hat. Am Freitag hat Inhaberin Margit Kleinhans nun den Erlös als Spende an Verein für krebskranke Kinder übergeben.