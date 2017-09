Am Ihmer Tor ist es am Donnerstagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Autofahrerin, die nach ersten Erkenntnissen bei Rot in die Kreuzung eingefahren ist, zog sich schwere Verletzungen zu. Die B217 ist derzeit in Fahrtrichtung Hannover gesperrt, es kommt zu erheblichen Behinderungen.