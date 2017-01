Nachdem sie vor etwa einen Jahr mit ihrem Schumann-Liederabend in der Alten Kapelle in Weetzen begeistert hatten, spielen die Sopranistin Michaela Ische und die Pianistin Niceleta Ion an gleicher Stätte ein neues Programm: „Meeresgeschichten“ lautet der Titel am Sonnabend, 21. Januar.