Weetzen. Ein rabiater Jugendlicher hat am Freitag zu Verzögerungen im Fahrplan der S-Bahn-Linie 5 beigetragen. Wie die Polizei bestätigte, war der 17-Jährige gegen 13.20 Uhr mit der S-Bahn in Richtung Hannover unterwegs. Kurz vor dem Bahnhof Weetzen sollte er seine Fahrkarte vorzeigen.

Doch der 17-Jährige weigerte sich. Er fing eine Auseinandersetzung mit dem Kartenkontrolleur an. Der Streit eskalierte so sehr, dass die Kontrahenten schließlich mit den Fäusten aufeinander los gingen. Am Bahnhof in Weetzen holten Polizisten, die inzwischen alarmiert worden waren, den randalierenden Jugendlichen aus der S-Bahn und übergaben ihn in die Obhut seiner Eltern.