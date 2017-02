Eine Gruppe junger Männer kommt am Wochenende regelmäßig unerlaubt zum Fußballspielen auf die Bezirkssportanlage in Empelde. Der Rasen leidet darunter und ist an vielen Stellen arg ramponiert. Daher hat Borussia Empelde jetzt nach vergeblichen Gesprächsversuchen sogar die Polizei eingeschaltet.