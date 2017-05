Verwirrung herrscht unter den Empeldern. Im Zuge zuvor angekündigter Gleisbauarbeiten haben Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Bahnübergang an der Ronnenberger Straße am Montag gesperrt. Die Informationen, die darüber an die Anwohner verteilt wurden, sorgen allerdings nicht für mehr Klarheit.