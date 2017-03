Die Mädchen und Jungen in der Kindertagesstätte an der Hirtenstrasse in Empelde hatten in den vergangenen Tagen Besuch von Baldur, dem Energiezauberer. Nicholas Kaye, Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Umwelt & Bildung hat die Kinder mit der Handpuppe auf eine Entdeckungsreise geführt.