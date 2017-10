Für viele Benther ist es einer schlimme Nachricht: In der kommenden Woche schließt Sabine de Vos ihr Geschäft "Mein Lädchen" am Steinweg. Die letzte Einkaufsmöglichkeit im Ort muss damit aber nicht dauerhaft am Ende sein. Stefan Behrens plant als Vertreter der Eingentümerfamilie eine Neueröffnung.