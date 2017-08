Nach mehreren Absagen kam er doch. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies machte sich am Dienstagabend selbst ein Bild von der Verkehrssituation auf der Ortsdurchfahrt in Linderte. Sein Fazit vor rund 100 Zuhörern: Eigentlich müsse ein Tempolimit her. Dafür fehle aber eine rechtliche Grundlage.